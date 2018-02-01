Детский омбудсмен представила список непригодной для чтения детской литературы

01.02.2018 14:19



На конференции в Российской государственной детской библиотеке детский омбудсмен Анна Кузнуцова озвучила назвала несколько современных литературных произведений для детей, которые, по ее словам, нельзя показывать даже взрослым, пишет РИА Новости. В список уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ вошли 16 произведений, в том числе сказка "Куда скачет петушиная лошадь" и стихотворение про глаз, упавший в унитаз.