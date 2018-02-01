«За себя и за того парня». За что Путин извинился перед олимпийцами? 380 1 Тренды События и факты

31 января впервые в истории российского спорта президент России принес свои извинения олимпийцам. Владимир Путин попросил у них прощения за то, что страна не смогла предоставить защиту в ситуации, которая сложилась вокруг Олимпийских игр в Пхёнчхане и защитить их от внешних нападок. «Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить», – обратился президент к спортсменам.

Идея чистого спорта

«Вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями, наносными обстоятельствами, с политикой или еще с чем-то», – заявил президент России во время встречи с участниками Олимпиады в Пхёнчхане, которая прошла в учебно-тренировочном центре «Новогорск». Вместе с этим Путин отметил, что еще более тяжелой ситуация предстает в условиях «сложной общественной оценки, когда звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения на этот счет». И в этой ситуации, как подчеркнул глава России, добиваться результатов еще сложнее.

«Но у вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступать, и выступала, и будет поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах, во всех отношениях», – подчеркнул президент. Он пожелал удачи тем, кто едет в Пхёнчхан, и попросил спортсменов не думать о негативе, а бросить все силы на спортивную борьбу.

«Все вы – люди, которые привыкли и умеют бороться. Нужно собраться… за себя и за того парня, вот всегда об этом помните, и у вас все получится», – сказал Путин, отметив, что за соревнованиями будут наблюдать миллионы россиян, которые верят в победу спортсменов.

В завершение встречи капитан российской Олимпийской сборной по хоккею Павел Дацюк подарил Путину свитер с изображением цифры 11 (именно под этим номером президент РФ играет в хоккей).

Что получат не поехавшие

Те спортсмены, которые не получили приглашения принять участие в зимней Олимпиаде-2018, ничего не потеряют по сравнению с участниками соревнований. Для тех олимпийцев, кого не допустили на Игры, организуют альтернативные соревнования в России. Плюс к этому, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, премиальные выплаты призерам обещают быть аналогичными олимпийским.

Как пишут СМИ, чемпионы Олимпиады получат от правительства России по четыре миллиона рублей, обладатели серебряных наград – по 2,5 млн, бронзовых – по 1,7 млн. «Путин напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», – проинформировал Песков.

Также, как ранее сообщал министр спорта РФ Павел Колобков, о сроках и остальных подробностях альтернативных «олимпийских игр» будет сообщено позднее. В данный момент идет проработка всех технических деталей со спортивными федерациями. «Все наши спортсмены тренировались, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде, они должны получить необходимую практику. Будем приглашать и иностранных спортсменов», – заявил Колобков в беседе с представителями СМИ.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Владимир Путин также дал поручение правительству «проработать с участниками экономической деятельности вопрос о том, чтобы обеспечить их привлечение к рекламе на готовящихся стартах». Согласно идее, благодаря этому российские спортсмены смогут получить рекламные доходы.

За что и перед кем еще извинялся Путин

Президент России не часто публично перед кем-либо извиняется. Однако есть факты, когда ему «ничто человеческое не казалось чуждым». В РБК напомнили, когда и за что российский лидер извинялся.

Июль 2017 года: Путин извинился перед японским премьер-министром Синдзо Абэ за то, что опоздал на встречу. Из-за того, что предыдущая встреча, с президентом США, затянулась. «И я, и от его имени [президента США Дональда Трампа] – мы приносим извинения», – обратился тогда Путин к Абэ.

Сентябрь 2016 года: Путин извиняется перед избирателями ленинградского Кингисеппского одномандатного округа. За то, что избранный от округа в Государственную думу Сергей Нарышкин не станет депутатом по причине того, что сам Путин сделал ему предложение: стать главой Службы внешней разведки.

Сентябрь 2013 года: Путин приносит извинения жителям регионов Дальнего Востока, которые пострадали от наводнения. Тогда глава России категорически отметил, что местные чиновники не смогли полноценно позаботиться для эвакуированных людей: «Я извиняюсь перед теми людьми, которые в таком положении оказались… Если местные чиновники не извинились до сих пор, я за них извиняюсь, но надо поправить, навести порядок».



Октябрь 2012 года: Путин извиняется перед жителями Москвы. Причиной этого извинения стали неудобства, которые москвичам приносит президентский кортеж: «Я сожалею и приношу свои извинения тем, кому мы доставляем неудобства, – говорил глава государства. – И я, честно говоря, переживаю за это. Мне неудобно. Но надо ж как-то работать».

Март 2012 года: Путин извиняется перед верующими за так называемый «панк-молебен» группы Pussy Riot, который они устроили в храме Христа Спасителя. «Если они нарушили порядок, заведенный в храме, то я приношу свои извинения всем верующим и священнослужителям. Надеюсь, что этого больше не повторится», – сказал президент РФ.

2007 год: Путин извиняется перед Меркель. За то, что его лабрадор напугал канцлера Германии во время их переговоров. Тогда ряд СМИ предполагали, что глава РФ специально «запустил» свою собаку Кони в кабинет. Позднее российский лидер опровергнет это предположение: «Ничего я об этом [о боязни Меркель собак] не знал… Я потом объяснился с ней и извинился за это».

Октябрь 2002 года: Путин извиняется перед родными погибших в теракте на Дубровке, во время которого, согласно разным данным, погибло от 130 до 174 заложников. «Сейчас я, прежде всего, хочу обратиться к родным и близким тех, кто погиб. Мы не смогли спасти всех. Простите нас. Память о погибших должна нас объединить», – произнес он.