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Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей

Дек 2
Амурская область Дальневосточный федеральный округ
Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей


В рамках программы по поддержке местных инициатив жители села Новоандреевка Великокнязевского сельсовета Белогорского района получили отремонтированный Дом культуры. Власти выполнили заявку местных жителей, потратив на реконструкцию здания порядка 1,2 млн рублей.

Власти Амурской области отремонтировали Дом культуры в селе Новоандреевка Великокнязевского сельсовета Белогорского района. Запрос на реконструкцию здания поступил от жителей населенного пункта. На ремонтные работы было выделено 1,2 млн рублей, в рамках которых строители перекрыли крышу, отремонтировали систему отопления, заменили двери и обновили стены. Благоустройство прошло в рамках программы по поддержке местных инициатив.

Данная программа реализуется в регионе начиная с 2017 года. Ее действие заключается в том, что сами жители, после того как на собрании выберут проект благоустройства, могут направить заявку властям. Заявки рассматриваются на конкурсной основе и если инициатива получит одобрение, то из регионального бюджета будет выделена необходимая сумма. Но 1% от общей суммы должны внести жители населенного пункта, а 5% - местный бюджет.

В рамках программы благоустроенные территории получили жители села Ивановка, где создали озеро с лотосами, жители селе Березовка получили новый стадион, для жителей села Владимировка была приобретена новая хоккейная коробка, а в селе Чигири обустроили сквер.

До конца года власти выделят 165 млн рублей, для того, чтобы поддержать все 172 заявки жителей. Планируется благоустроить общественные территории, разбить парки и скверы, отреставрировать памятники и места захоронений, построить детские площадки.



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