В Волгоградской области продолжается программа мелиорации сельхозземель
В рамках осуществления программы мелиорации сельскохозяйственных земель, в Волгоградской области введен в эксплуатацию очередной орошаемый участок. Его площадь составляет более 530 га, а всего в 2021 году власти планируют увеличить объем орошаемых площадей на 7,5 тыс. га.
В Волгоградской области продолжается программа наращивания орошаемых площадей. Так, в Николаевском районе области введен в эксплуатацию очередной участок, площадью более 530 га. При этом, в текущем году власти планируют увеличить количество орошаемых земельных участков на 7,5 тыс. га, из которых, как минимум 1,4 тыс. га, будут организованы в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
На новом участке в Николаевском районе уже начали работать мелиоративные системы, установленные компанией ООО «Лидер». В ходе проведенных работ строители проложили шестикилометровую трубопроводную сеть, оборудовали участок семью дождевальными машинами «Zimmatic» и провели капитальный ремонт уже имеющейся на участке насосной станции.
По информации пресс-службы Администрации Волгоградской области, за 2020 год объем орошаемых площадей в регионе увеличился на 8,6 тыс. га и достиг 67,1 тыс. га, что на 50% превышает показатели 2014 года. Благодаря достижению таких результатов, регион увеличил до 1 млн тонн объем производства овощной продукции, а также смог создать серьезную кормовую базу для сельскохозяйственных животных, что помогло стабилизировать ситуацию в животноводстве.
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