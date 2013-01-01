В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов



В Нижнем Тагиле Свердловской области предприятие «Техпром – Нефтегазовые системы» («Техпром-НГС») полностью переоснастило высокотехнологичным оборудованием производство электрогидравлических приводов для магистральных газопроводов. Это позволит целиком заместить импорт устройств, предназначенных для двигателей, работающих от гидравлической энергии.

Годовая мощность производственной линии выросла с 300 до 550 единиц. Производительность труда повысилась в 2,5 раза. Уровень локализации производства составил более 90%. При выпуске конечной продукции почти полностью используются российское сырье и комплектующие.

В ближайшее время предприятие планирует постепенный отказ от закупки дорогостоящих зарубежных комплектующих, запустив у себя их собственное производство, доведя тем самым долю локализации до 100%.

Электрогидравлические приводы используются для обслуживания магистральных газопроводов, которые работают при экстремальной температуре от -60С° до +55С°без применения нагревательных элементов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ