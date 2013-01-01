Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
22 МАЙ, 15:28 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

22 МАЙ, 15:28 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

Май 22
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Нижнем Тагиле Свердловской области предприятие «Техпром – Нефтегазовые системы» («Техпром-НГС») полностью переоснастило высокотехнологичным оборудованием производство электрогидравлических приводов для магистральных газопроводов. Это позволит целиком заместить импорт устройств, предназначенных для двигателей, работающих от гидравлической энергии.
Годовая мощность производственной линии выросла с 300 до 550 единиц. Производительность труда повысилась в 2,5 раза. Уровень локализации производства составил более 90%. При выпуске конечной продукции почти полностью используются российское сырье и комплектующие.

В ближайшее время предприятие планирует постепенный отказ от закупки дорогостоящих зарубежных комплектующих, запустив у себя их собственное производство, доведя тем самым долю локализации до 100%.

Электрогидравлические приводы используются для обслуживания магистральных газопроводов, которые работают при экстремальной температуре от -60С° до +55С°без применения нагревательных элементов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Май:
22 Май:
22 Май:
Центральный федеральный округ:
21 Май:
21 Май:
21 Май:
РОССИЯ:
21 Май:
20 Май:
20 Май:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ты хочешь быть прав или счастлив?

Ты хочешь быть прав или счастлив?
Бизнес и психология

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье

Россияне отказываются от мяса в пользу фастфуда. Как такая экономия отразится на здоровье
Общество

Положение катастрофическое. Больше половины компаний в России не выживет

Положение катастрофическое. Больше половины компаний в России не выживет
Экономика

Россиян запишут в единый реестр. Власти залезут в карман каждому

Россиян запишут в единый реестр. Власти залезут в карман каждому
Экономика

Экспорт нефти из России рухнул на 25%. Сделка ОПЕК+ не даст стране заработать

Экспорт нефти из России рухнул на 25%. Сделка ОПЕК+ не даст стране заработать
Экономика 1

Жертвы коронавируса или "сами виноваты". Россия вывезет из-за границы всех россиян

Жертвы коронавируса или
Общество 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок

Новости дня

13:41 Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
Внепланового снижения ключевой ставки не будет
13:23 Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19 Российские ученые неофициально испытали на себе вакцину от COVID-19
11:56 Медики обнаружили 8894 новый случая инфицирования COVID-19 Медики обнаружили 8894 новый случая инфицирования COVID-19
09:21 ТПП РФ предлагает привлечь компании МСП к реализации проекта «Доступный интернет» ТПП РФ предлагает привлечь компании МСП к реализации проекта «Доступный интернет»
21 МАЙ, 23:12 Ученые обнаружили новый вид астероидов Ученые обнаружили новый вид астероидов
21 МАЙ, 20:30 В России создадут единый регистр населения В России создадут единый регистр населения
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
21 МАЙ, 17:32 Минтранс ответил на просьбу авиперевозчиков о рассадке в салоне Минтранс ответил на просьбу авиперевозчиков о рассадке в салоне

Узнай, страна!

15:17 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали нефтяные залежи Юрского периода и Интернет вещей?
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
МЭР: снижение реальных доходов населения составит 3,8%
12:41 В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей В Новгородской области на крупнейшем заводе азотных удобрений построили установку за 2 млрд рублей
12:22 В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов В Свердловской области запустили импортозамещающее производство электрогидравлических приводов
11:57 В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок В Краснодарском крае разработали первое в России оборудование для производства медицинских масок
21 МАЙ, 17:06 В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота В Нижнем Новгороде заложили первые в истории судоверфи «Красное Сормово» 5 судов промыслового флота
21 МАЙ, 16:33 В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз В Краснодарском крае на предприятии по выпуску антисептиков увеличили объемы производства в 20 раз
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
21 МАЙ, 15:50 На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях На Ямале начали освоение уникальных древнейших залежей нефти и газа на трех крупных месторождениях
21 МАЙ, 12:31 В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности" В ТПП РФ рассмотрели проект Закона об изменениях "Техрегламента о требованиях пожарной безопасности"
20 МАЙ, 14:46 В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей В Мордовии запущена первая базовая станция в рамках создания в РФ сети промышленного Интернета вещей
20 МАЙ, 14:19 В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей В Новгородской области открыли крупнейший в регионе пеллетный завод за 1,4 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter