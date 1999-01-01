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В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства

Май 26
Республика Татарстан Приволжский федеральный округ
В Республике Татарстан запустили три новых нефтехимических производства


На комплексе «Танеко» ввели в эксплуатацию установки каталитического крекинга, производства водорода и смазочных материалов. В создание новых производств в Нижнекамске ПАО «Татнефть» инвестировала около 31 млрд рублей.

Установка каталитического крекинга будет перерабатывать ежегодно около одного миллиона тонн сырья в высокооктановый компонент автомобильных бензинов, легкий газойль и сжиженные углеводородные газы. Это позволит увеличить производство бензинов EURO-6 до 1,6 млн тонн, а дизтоплива EURO-6 - до 5,8 млн тонн в год.

Мощность нового предприятия по выпуску смазочных материалов сегодня составляет 22 тыс. тонн, но может быть увеличена до 60 тыс. тонн в год. Здесь организовано производство моторных, трансмиссионных, гидравлических, турбинных, трансформаторных и других масел, качество которых соответствует мировым стандартам.

А третья установка по производству водорода, который используется для очистки нефтяного сырья от соединений серы, азота, кислорода, мощностью сто тысяч тонн в год позволит максимально загрузить существующие производства и обеспечит потребности второй очереди «Танеко». В результате объем производства на этом НПЗ достигнет проектной мощности 15,3 млн тонн в год, а глубина переработки - 99 процентов.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на новых производствах «Танеко» 95 процентов оборудования – отечественного производства. Заказами на это оборудование в течение нескольких лет были обеспечены заводы в Казани, Бугульме, Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Волгограде, Екатеринбурге – всего почти в двух десятках городов России. «Татнефть» выполняет свое обещание - в реализации инвестпроектов задействовать преимущественно российских проектировщиков и строителей, закупать новейшее оборудование на российских заводах.

С 2010 года на «Танеко» введена в строй 21 установка. Сегодня расширение нефтеперерабатывающего комплекса продолжается. По словам руководства «Татнефти», в этом году будет открыто четыре новых производства. В частности, сегодня продолжается строительство второй установки замедленного коксования мощностью около двух миллионов тонн в год.

По мнению руководства региона, создание новых производств на этом предприятии укрепляет позиции Республики Татарстан как одного из крупнейших нефтехимических центров России.



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