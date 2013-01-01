В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское»
Московские власти предоставили участок земли для нового производственного подразделения, в создание которого будет инвестировано около 200 млн рублей.
На новом участке производства будет создано 60 новых рабочих мест. Открытие еще одного корпуса, оснащенного новейшим оборудованием, позволит расширить объемы и ассортимент из двухсот наименований мясных продуктов, которые «Коломенское» производит из отечественного сырья.
Для того чтобы поддержать инвестиции в развитие этого производства, власти Москвы предоставили в аренду земельный участок под строительство без проведения процедуры торгов.
Такая форма поддержки практикуется в столице в отношении признанных масштабными инвестиционных проектов. В этом году предоставлено 8 земельных участков под реализацию проектов с общим объемом инвестиций свыше 5 млрд рублей. В частности, в восточной части Москвы предоставлен участок под строительство промышленного технопарка, который обеспечит 185 новых рабочих мест. В создание технопарка будет вложено 500 млн рублей.
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