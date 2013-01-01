В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское»



Московские власти предоставили участок земли для нового производственного подразделения, в создание которого будет инвестировано около 200 млн рублей.

Новый корпус площадью около пяти тысяч кв. метров построят в районе Нагатино-Садовники на площадке, примыкающей к уже имеющимся производственным помещениям мясоперерабатывающего комбината.

На новом участке производства будет создано 60 новых рабочих мест. Открытие еще одного корпуса, оснащенного новейшим оборудованием, позволит расширить объемы и ассортимент из двухсот наименований мясных продуктов, которые «Коломенское» производит из отечественного сырья.

Для того чтобы поддержать инвестиции в развитие этого производства, власти Москвы предоставили в аренду земельный участок под строительство без проведения процедуры торгов.

Такая форма поддержки практикуется в столице в отношении признанных масштабными инвестиционных проектов. В этом году предоставлено 8 земельных участков под реализацию проектов с общим объемом инвестиций свыше 5 млрд рублей. В частности, в восточной части Москвы предоставлен участок под строительство промышленного технопарка, который обеспечит 185 новых рабочих мест. В создание технопарка будет вложено 500 млн рублей.