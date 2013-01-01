В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики



Новолипецкий металлургический комбинат разработал и начал выпуск новой марки электротехнической (динамной) стали, в составе которой используется кремний или легированный алюминий. Областью применения нового продукта станет ветроэнергетика, где он будет использоваться для изготовления высокотехнологичного оборудования. Первая партия проката накануне отгружена компании «НоваВинд» (дивизион «Росатома»), которая реализует проекты, связанные со строительством ветропарков на юге России.

Инновационная сталь Группы НЛМК обладает ферромагнитными свойствами и может применяться в переменных магнитных полях, в частности, при изготовлении электродвигателей, трансформаторов, электрогенераторов, ветроэнергетических установок и т.д.

До 2023 года в рамках реализации проекта «зеленой энергетики» в РФ планируется построить ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт, для чего и потребовалась отечественная электротехническая сталь с улучшенными характеристиками, которая будет использована в производстве электродвигателей ветроэнергетических установок.

Разработки новых марок стали для позволяют НЛМК усилить позиции поставщика сектора возобновляемой энергетики не только в России, но и во всем мире.

Липецкая область, Центральный федеральный округ