Рекордные урожаи и 9,6 млрд рублей господдержки. В Краснодарском крае подвели итоги работы АПК
Губернатор Краснодарского края провел совещание, в рамках которого подвел итоги работы АПК региона в 2021 году и рассказал о планах на 2022 год.
По словам главы региона Вениамина Кондратьева, которые приводит официальный сайт Минсельхоза, в прошлом году государственная поддержка агропромышленного сектора Краснодарского края составил более 9,6 млрд рублей.
Благодаря проводимым мероприятиям, аграриям региона удалось добиться рекордных урожаев. Так, в прошлом году собрано более 15,5 млн тонн зерна. Причем по озимой пшенице - основной культуре, выращиваемой в крае, удалось добиться наибольшего за всю историю региона показателя. Сельхозпроизводители добились урожая в 10,6 млн тонн. Озимого ячменя собрано 1,2 млн тонн – это самый лучший результат за последние 10 лет. А рекордный валовый сбор зернового гороха превысил 375 тыс. тонн.
При этом губернатор назвал основную задачу АПК на наступивший сельскохозяйственный сезон – нарастить объем производства продукции агропромышленного сектора до 539 млрд рублей. Для этих целей планируется продолжать уже существующие программы поддержки аграриев, а также простимулировать увеличение производства пшеницы, сои, рапса и сахарной свеклы. А фермерам и владельцам личных хозяйств выделят денежную дотацию на строительство теплиц для выращивания ягод и реализацию мяса и молока.
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КС! в чём выразились эти "рекордные урожаи" Цены снизились?