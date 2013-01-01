Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области
Новый инвестиционный проект, в рамках программы импортозамещения, запущен в Волгоградской области. Речь идет об уникальной для России технологии производства химически стойкой трубопроводной арматуры из полимерных композиционных материалов. Новая технология позволила повысить срок эксплуатации продукции, увеличить стойкость и на 50-80%, по сравнению с зарубежными аналогами, снизить стоимость.
Проект, реализуемый в рамках программы импортозамещения, в первую очередь ориентирован на компании, занятые в сфере энергетики, переработки нефти и газа, химической промышленности, эксплуатации объектов ЖКХ и обслуживания железнодорожного и судового транспорта.
Согласно информации, предоставленной руководством предприятия, количество трубопроводной арматуры иностранного производства в России составляет порядка 55% от всего объема продукции, реализуемой на российском рынке, а сектор агрессивостойкой запорной арматуры из полимеров на 100% заполнен зарубежной продукцией. Но при помощи своей новой уникальной разработки отечественные специалисты надеются значительно снизить эти показатели и вывести свою продукцию не только на российский, но и на зарубежные рынки.
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