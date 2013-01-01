Уникальное для России производство трубопроводной арматуры наладили в Волгоградской области



Новый инвестиционный проект, в рамках программы импортозамещения, запущен в Волгоградской области. Речь идет об уникальной для России технологии производства химически стойкой трубопроводной арматуры из полимерных композиционных материалов. Новая технология позволила повысить срок эксплуатации продукции, увеличить стойкость и на 50-80%, по сравнению с зарубежными аналогами, снизить стоимость.

Малое предприятие «Константа-2», расположенное в Волгоградской области, приступило к серийному производству трубопроводной запорной арматуры из полимерных композитных материалов по новой, уникальной для России технологии. Разработанные специалистами предприятия конструкции позволили увеличить стойкость арматуры, которая теперь может выдержать эксплуатацию при температуре до +150С и с любой степенью агрессивности, продлить срок эксплуатации до 10 лет и 6 тыс. циклов без ремонта, а также на 50-80% снизить стоимость изделий по сравнению с зарубежными аналогами, которые не могут похвастаться такими же показателями.

Проект, реализуемый в рамках программы импортозамещения, в первую очередь ориентирован на компании, занятые в сфере энергетики, переработки нефти и газа, химической промышленности, эксплуатации объектов ЖКХ и обслуживания железнодорожного и судового транспорта.

Согласно информации, предоставленной руководством предприятия, количество трубопроводной арматуры иностранного производства в России составляет порядка 55% от всего объема продукции, реализуемой на российском рынке, а сектор агрессивостойкой запорной арматуры из полимеров на 100% заполнен зарубежной продукцией. Но при помощи своей новой уникальной разработки отечественные специалисты надеются значительно снизить эти показатели и вывести свою продукцию не только на российский, но и на зарубежные рынки.