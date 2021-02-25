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Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона

Фев 26
Ульяновская область Приволжский федеральный округ
Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона


Димитровградский арматурный завод (ДАЗ), расположенный в «Димитровградском индустриальном парке «Мастер» Ульяновской области, расширяет производство. Руководству удалось привлечь к модернизации завода более 130 млн инвестиционных средств и трудоустроить 60 человек, а после расширения работу на предприятии получат еще 15 ульяновцев.

Руководство Димитровградского арматурного завода (ДАЗ), расположенного в Ульяновской области, приняло решение о расширении производственных мощностей предприятия. К настоящему времени на заводе, занимающимся производством электротехнических изделий, появились новая линия спиральной вязки и инжекционные комплексы для силиконовых изоляторов, а также смонтированы новые производственные линии. Также в ходе работ планируется заменять традиционные стеклянные изоляторы на более современные силиконовые и открыть новый участок литья из цветных металлов.

По словам руководителя Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, руководству завода удалось привлечь более 130 млн рублей инвестиционных средств в модернизацию производства. В настоящее время на предприятии трудоустроено 60 человек, но к концу года, когда будет введено в эксплуатацию новое оборудование, количество работников предприятия увеличится до 75 человек. Причем завод обеспечивает заказами ульяновские и димитровградские предприятия, а руководство обращает особое внимание на предоставление работы и сотрудничество с поставщиками области.

По информации пресс-службы Губернатора и Правительства Ульяновской области, ООО «ДАЗ» работает с августа 2020 года. Завод поставляет ПАО «Россети» аварийный запас линейной арматуры для воздушно-распределительных сетей, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение населения и социально значимых объектов на территории нашей страны. После проведения модернизации производства, ДАЗ планирует начать выпуск новой продукции, которая еще не представлена на российском рынке.



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