Рестораторы придумали, как решать конфликты с недовольными жителями



Из-за противоречивых ситуаций, которые порой возникают с жителями, заведения сталкиваются с огромными убытками. Как рассказал вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров России (ФРиО) Макс Беляев, только в Москве в течение сезона рестораны теряют порядка одного миллиарда рублей.

Среди претензий, которые горожане предъявляют рестораторам, называютсяТипичный пример: район Патриарших прудов, где местные жители все время жалуются на нарушение тишины в ночное время суток.

«Нам нужно развивать внутренний туризм, и конфликты вокруг ресторанов, которые мы наблюдаем в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, негативно сказываются не только на отдельных бизнесах, но и в целом на всей экономике», - рассказал Макс Беляев во время пресс-конференции.

Для решения проблемы было решено протестировать специальный пилотный проект, который поможет урегулировать противоречия и конфликтные ситуации между жителями и владельцами заведений. Налаживанием диалога будут заниматься специалисты, объединенные в специальную рабочую группу. С этой целью будет предложено заключить общественный договор. Тестирование начнется именно с самого «горячего» района – Патриарших прудов, где ситуация накалена до предела.

Комментируя ситуацию, руководитель Независимого объединения рестораторов Москвы Максим Лучин отметил, что, как показал европейский опыт, владельцам заведений более выгодно находить компромиссы с возмущенными жителями.

Тестировать проект начнут в одном районе, и в случае положительных результатов он может распространиться на всю Россию. Интерес к инициативе уже проявили рестораторы Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.