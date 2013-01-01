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Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Авг 11
Москва Центральный федеральный округ
Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь


Падение спроса на алкогольные напитки стало еще одной характерной для пандемии тенденцией. За этот период россияне на 15% стали меньше потреблять алкоголя, о чем свидетельствует статистика, предоставленная оператором фискальных данных «Такском». Больше всего спрос упал на игристое вино, а в большом плюсе оказался только сидр. Как считают эксперты, это падение можно объяснить ростом теневого рынка.

С марта по июль этого года уровень цен в сравнении с прошлым годом упал в среднем на 15%. Если розничные цены падали 13% год к году, а средняя цена на алкоголь сократилась на 1%, то торговля алкоголем в общепите в период с марта по июль текущего года упала на 55%.

Вместе с этим, как отмечается, за этот период общепит потерял порядка половины продаж, в результате им пришлось поднять цену на алкоголь на 3%. Выводы были сделаны после анализа порядка 22 миллиардов кассовых чеков.

Больше остальных подорожали вино и крепкий алкоголь: так, водка, виски, ром, текила и другие крепкие напитки выросли в цене больше, чем на 8%. Что касается пива, то оно подешевело на 4%.

Однако, как оказалось, самым большим спросом на алкоголь во время самоизоляции пользовался сидр, продажи которого выросли на семь процентов год к году, при том, что его стоимость снизилась на 9%.

Меньше всего россиян в период пандемии интересовало игристое вино: спрос на него упал на 30%. А уровень продаж пива и крепких алкогольных напитков сократился на 9 и 13%.

О падении спроса сообщили и представители винодельни «Фанагория». В разговоре с Газетой.ру представители компании подтвердили, что спрос упал не только на тихие, но и на игристые вина.

«Связано это может быть со снижением покупательского спроса населения — доходы многих людей, соблюдающих режим самоизоляции или перешедших на удаленку, снизились», — говорится в сообщении.

О падении спроса изданию рассказал еще один представитель рынка, президент группы компаний Simple Максим Каширин. По его словам, это падение оказалось ожидаемым, и этом нет ничего удивительного.

«… Потому что на сегмент HoReCa, который был заблокирован, начиная с апреля, приходится большой процент продаж», — пояснил эксперт. Отметив, что уровень самих потерь в данный момент оценить очень сложно.

Однако есть и другая точка зрения. Как считает заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин, сообщениям о падении спроса полностью доверять не стоит. Поскольку исследования, которые говорят о том, что «россияне стали меньше пить», вероятно, свидетельствуют о том, что наши соотечественники все реже приобретают сертифицированный алкоголь.



 
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