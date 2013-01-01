Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
Жители Хабаровского края смогут пользоваться Новогодними ледяными городками всю зиму. Такое решение приняли власти региона. Также на все время новогодних каникул в регионе смягчен санитарно-эпидемиологический режим по коронавирусу, что позволило провести массовые праздничные мероприятия, доставившие радость не только детям, но и взрослым хабаровчанам.
Также на территории края действуют более 180 катков, оформленных в новогодней тематике. Большая часть ледовых площадок открыта для посещения круглосуточно и работает без выходных. Согласно данным пресс-службы Правительства Хабаровского края более 30 тыс. жителей и гостей края приняли участие в зимних развлечениях, включая не только катание на лыжах и коньках, но и спортивные эстафеты и турниры.
При этом власти края приняли решение на время Новогодних каникул смягчить эпидемиологический режим, установленный в регионе в связи с распространением коронавируса. Губернатор Михаил Дегтярев отметил правильность принятого решения и высокую степень ответственности жителей, которые соблюдали масочный режим и необходимую социальную дистанцию.
|23 Ноя:
|30 Окт:
|12 Янв:
|12 Янв:
|29 Дек:
|12 Янв:
|11 Янв:
|11 Янв:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий