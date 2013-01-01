Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму



Жители Хабаровского края смогут пользоваться Новогодними ледяными городками всю зиму. Такое решение приняли власти региона. Также на все время новогодних каникул в регионе смягчен санитарно-эпидемиологический режим по коронавирусу, что позволило провести массовые праздничные мероприятия, доставившие радость не только детям, но и взрослым хабаровчанам.

Власти Хабаровского края приняли решение сохранить Новогодние ледяные городки на всю зиму, чтобы они приносили радость жителям и гостям края. Всего в регионе действую 24 тематических Новогодних городка, а больше всего, 14 штук, их создано в Хабаровске. Еще 10 ледовых построек размещены в крупных населенных пунктах края. На территории всех объектов установлены ледовые скульптуры и украшения, предусмотрены разнообразные увеселительные программы, гостей развлекают аниматоры, а в некоторых городках работают точки общественного питания.

Также на территории края действуют более 180 катков, оформленных в новогодней тематике. Большая часть ледовых площадок открыта для посещения круглосуточно и работает без выходных. Согласно данным пресс-службы Правительства Хабаровского края более 30 тыс. жителей и гостей края приняли участие в зимних развлечениях, включая не только катание на лыжах и коньках, но и спортивные эстафеты и турниры.

При этом власти края приняли решение на время Новогодних каникул смягчить эпидемиологический режим, установленный в регионе в связи с распространением коронавируса. Губернатор Михаил Дегтярев отметил правильность принятого решения и высокую степень ответственности жителей, которые соблюдали масочный режим и необходимую социальную дистанцию.