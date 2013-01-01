Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ЯНВ, 01:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму

Янв 12
Хабаровский край Дальневосточный федеральный округ
Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму


Жители Хабаровского края смогут пользоваться Новогодними ледяными городками всю зиму. Такое решение приняли власти региона. Также на все время новогодних каникул в регионе смягчен санитарно-эпидемиологический режим по коронавирусу, что позволило провести массовые праздничные мероприятия, доставившие радость не только детям, но и взрослым хабаровчанам.

Власти Хабаровского края приняли решение сохранить Новогодние ледяные городки на всю зиму, чтобы они приносили радость жителям и гостям края. Всего в регионе действую 24 тематических Новогодних городка, а больше всего, 14 штук, их создано в Хабаровске. Еще 10 ледовых построек размещены в крупных населенных пунктах края. На территории всех объектов установлены ледовые скульптуры и украшения, предусмотрены разнообразные увеселительные программы, гостей развлекают аниматоры, а в некоторых городках работают точки общественного питания.

Также на территории края действуют более 180 катков, оформленных в новогодней тематике. Большая часть ледовых площадок открыта для посещения круглосуточно и работает без выходных. Согласно данным пресс-службы Правительства Хабаровского края более 30 тыс. жителей и гостей края приняли участие в зимних развлечениях, включая не только катание на лыжах и коньках, но и спортивные эстафеты и турниры.

При этом власти края приняли решение на время Новогодних каникул смягчить эпидемиологический режим, установленный в регионе в связи с распространением коронавируса. Губернатор Михаил Дегтярев отметил правильность принятого решения и высокую степень ответственности жителей, которые соблюдали масочный режим и необходимую социальную дистанцию.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Хабаровский край:
23 Ноя:
30 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
12 Янв:
12 Янв:
29 Дек:
РОССИЯ:
12 Янв:
11 Янв:
11 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд

Отдушина для «Газпрома». Рост цен на газ в Европе побил двухлетний рекорд
Экономика

Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей

Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей
Экономика

Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%

Невыполнимый «майский указ». Россия сократила высокотехнологичный экспорт на 20%
Экономика

Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства

Самые богатые люди России массово получают иностранные гражданства
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму

Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму

Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

12 ЯНВ, 23:17 Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму Новогодние городки будут радовать жителей Хабаровского края всю зиму
Штаб Байдена пригласил дипломатов РФ на его инаугурацию
Штаб Байдена пригласил дипломатов РФ на его инаугурацию
12 ЯНВ, 20:24 Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области Новый мост через реку Большая Пера открыли в Амурской области
12 ЯНВ, 19:11 Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии Биопрепарат для лечения и профилактики COVID-19 испытывают в Якутии
12 ЯНВ, 02:57 Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск
11 ЯНВ, 17:57 Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter