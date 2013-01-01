Новый завод по производству сухариков расширяет производство в Калининградской области



Завод по производству сухариков, расположенный в поселке Пруды, ввели в эксплуатацию только осенью прошлого года. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме, но уже в этом году планируется провести расширение производства и наладить выпуск новой продукции.

Согласно данным Минсельхоза, в настоящее время новый завод работает не в полном режиме, выпуская только десять наименований товара, но зато с разными вкусами и в разной фасовке. 18 сотрудников, обслуживающих производство, могут изготовлять 12-15 тыс. пачек сухариков в сутки, что составляет порядка 10% от полной производственной мощности завода.

В самое ближайшее время руководство компании намерено увеличить количество работников до 50-60 человек, что поможет заводу выйти на проектную мощность. Также на предприятии будут открыты две новые линии: по производству гренок и по изготовлению хлеба. Но сначала, на заводе построят новый современный склад и произведут закупку хлебовозов.