Ниже некуда: доходы российских предпринимателей упали до минимума



В результате пандемии коронавируса и следующих за этим решений властей МСП в буквальном смысле слова получили удар нокаутом. Это произошло на фоне сокращения класса малых и средних предпринимателей, которое происходит, начиная с 2014 года.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, как показали итоги второго квартала,В общей сложности, как сообщают аналитики, владельцами бизнеса, которые составляют основу так называемого вымирающего «среднего класса», было потеряно 300 млрд рублей, при этом за трехмесячный срок было заработано около 512 млрд.

В итоге, как выяснилось, процент предпринимательских доходов у населения составил всего 3,5%, и это оказалось минимальным показателем за все время доступных данных (с начала XXI века), что по факту в четыре раза ниже уровней, например, 2000 года (14,7%).

Кроме этого, как сообщает издание, доля малого и среднего бизнеса в доходах россиян, сократилась до уровня начала 1990-х. Однако достоверно это подтвердить пока что невозможно: суть в том, что данные Росстата хранятся на бумажных носителях в архиве, а в открытом и цифровом виде их просто не существует.

Тем не менее, как показывает официальная статистика: за период с апреля по июнь реальные располагаемые доходы граждан России просели на 8%, что оказалось рекордной с 1999 года величиной.

Вместе с этим наблюдается интересный факт: «костяк» доходов – зарплаты и пенсии – пострадал несерьезно. Экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов поясняет, что всего они смогли внести положительный вклад в общую динамику (+0,3 п.п.). Эксперт резюмирует, что почти весь провал уровня жизни, как показал Росстат, произошел «благодаря предпринимателям».

«Это кардинально отличает текущую ситуацию от той, что мы наблюдали в кризис 2015 года», – подчеркнул Мурашов.

Из-за карантина сложилась ситуация, при которой за один-два месяца были закрыты многие предприятия, особенно занятые в сфере услуг. При хорошем раскладе сотрудники могли получать «минималку», а владельцы бизнеса и вовсе потеряли источники доходов. Как показал опрос ТПП РФ, участниками которого стали 26,8 тысячи предпринимателей из 83 российских регионов, выявил, что к началу июля только менее чем у половины получилось вернуться к привычному графику работы. По факту, как оказалось, пандемия навсегда сгубила каждый пятый бизнес.