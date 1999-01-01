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Ниже некуда: доходы российских предпринимателей упали до минимума

Авг 4
Москва Центральный федеральный округ
Ниже некуда: доходы российских предпринимателей упали до минимума


В результате пандемии коронавируса и следующих за этим решений властей МСП в буквальном смысле слова получили удар нокаутом. Это произошло на фоне сокращения класса малых и средних предпринимателей, которое происходит, начиная с 2014 года.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, как показали итоги второго квартала, доходы россиян от предпринимательской деятельности сократились на 37%. В общей сложности, как сообщают аналитики, владельцами бизнеса, которые составляют основу так называемого вымирающего «среднего класса», было потеряно 300 млрд рублей, при этом за трехмесячный срок было заработано около 512 млрд.

В итоге, как выяснилось, процент предпринимательских доходов у населения составил всего 3,5%, и это оказалось минимальным показателем за все время доступных данных (с начала XXI века), что по факту в четыре раза ниже уровней, например, 2000 года (14,7%).

Кроме этого, как сообщает издание, доля малого и среднего бизнеса в доходах россиян, сократилась до уровня начала 1990-х. Однако достоверно это подтвердить пока что невозможно: суть в том, что данные Росстата хранятся на бумажных носителях в архиве, а в открытом и цифровом виде их просто не существует.

Тем не менее, как показывает официальная статистика: за период с апреля по июнь реальные располагаемые доходы граждан России просели на 8%, что оказалось рекордной с 1999 года величиной.

Вместе с этим наблюдается интересный факт: «костяк» доходов – зарплаты и пенсии – пострадал несерьезно. Экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов поясняет, что всего они смогли внести положительный вклад в общую динамику (+0,3 п.п.). Эксперт резюмирует, что почти весь провал уровня жизни, как показал Росстат, произошел «благодаря предпринимателям».

«Это кардинально отличает текущую ситуацию от той, что мы наблюдали в кризис 2015 года», – подчеркнул Мурашов.

Из-за карантина сложилась ситуация, при которой за один-два месяца были закрыты многие предприятия, особенно занятые в сфере услуг. При хорошем раскладе сотрудники могли получать «минималку», а владельцы бизнеса и вовсе потеряли источники доходов. Как показал опрос ТПП РФ, участниками которого стали 26,8 тысячи предпринимателей из 83 российских регионов, выявил, что к началу июля только менее чем у половины получилось вернуться к привычному графику работы. По факту, как оказалось, пандемия навсегда сгубила каждый пятый бизнес.



 
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