На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота



Прогнозные запасы золотоносных руд на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе Челябинской области оцениваются в 60 млн тонн руды, содержащей не менее 80 тонн золота и 250 тонн серебра. АО «Южуралзолото» инвестирует порядка 2 млрд рублей в начавшееся строительство золотоизвлекательной фабрики и уже на первом этапе трудоустроит более 400 местных жителей.

На строительной площадке торжественно прошла первая заливка фундамента будущей золотоизвлекательной фабрики. К настоящему времени уже построены все подъездные пути, обустроен вахтовый поселок, подведена электроэнергия и т.д.

Планируется, что предприятие станет высокотехнологичным горно-обогатительным комбинатом полного цикла. С выходом на проектную мощность фабрика будет производить 4-5 тонн золота ежегодно.

Перед запуском новая золотоизвлекательная фабрика пройдет государственную экологическую экспертизу. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 1 мая 2022 года.