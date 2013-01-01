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На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота

Сен 29
Москва Центральный федеральный округ
На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота


Прогнозные запасы золотоносных руд на месторождении «Курасан» в Верхнеуральском районе Челябинской области оцениваются в 60 млн тонн руды, содержащей не менее 80 тонн золота и 250 тонн серебра. АО «Южуралзолото» инвестирует порядка 2 млрд рублей в начавшееся строительство золотоизвлекательной фабрики и уже на первом этапе трудоустроит более 400 местных жителей.

На строительной площадке торжественно прошла первая заливка фундамента будущей золотоизвлекательной фабрики. К настоящему времени уже построены все подъездные пути, обустроен вахтовый поселок, подведена электроэнергия и т.д.

Планируется, что предприятие станет высокотехнологичным горно-обогатительным комбинатом полного цикла. С выходом на проектную мощность фабрика будет производить 4-5 тонн золота ежегодно.

Перед запуском новая золотоизвлекательная фабрика пройдет государственную экологическую экспертизу. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 1 мая 2022 года.



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18:56 0 0
Проскуряков Андрей:

То есть запасов максимум на 20 лет?

 
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