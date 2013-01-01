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Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Авг 19
Москва Центральный федеральный округ
Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию
Как сообщают аналитики, в апреле предприниматели были вынуждены как никогда сократить свои расходы, уровень которых сократился на 36% от уровня марта. К докоронавирусному уровню траты вернулись уже в июне.

В марте траты на командировки (авиа и железнодорожные билеты, гостиницы) снизились на 38% (если сравнивать с февралем), а в апреле рухнули на 84% от уровня марта. Как отмечается, ситуация к данному моменту пока не восстановилась.

Расходы на кафе и рестораны в апреле стали на 67% (сравнение с мартом), на докарантинный уровень они вернулись в июле. В апреле предпринимателям также пришлось на 42% сократить ремонтные расходы и остальные траты на содержание офисных помещений. Однако после того, как произошло постепенное снятие ограничений, бизнесу пришлось вкладываться в переоборудование офисов согласно «ковидным требованиям».

Еще одна статья расходов, которая выросла – это реклама в интернете: в мае соответствующие траты выросли на 20%. А ведь еще в апреле ряд компаний застыл в ожидании – тогда показатели упали на 18%. Что касается текущей ситуации, то с июня расходы только увеличиваются, и уже перешли на докарантинный уровень.

Единственный пункт расходов, который не снизился в период пандемии – это алкоголь. В мае предприниматели соответствующие траты выросли на 11%, а к июлю на — еще на 9%.



 
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