Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 АПР, 20:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 АПР, 20:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области

Апр 8
Владимирская область Центральный федеральный округ
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области


Все больше жителей Владимирской области приобщаются к здоровому образу жизни и начинают заниматься спортом. Теперь это доступно и жителям поселка Балакирево, где губернатор региона открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин".

В поселке Балакирево Владимирской области состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Рубин". В церемонии открытия спорткомплекса принял участие губернатор региона Владимир Сипягин. Он напомнил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, спорт должен глубоко войти в жизнь граждан нашей страны, поэтому, в рамках реализации национального проекта «Демография», власти региона открывают новые спортивные объекты. Теперь современный спортивный комплекс получили и жители поселка Балакирево, на возведение которого было затрачено порядка 97 млн рублей.

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса разместили универсальный спортивный зал, который приспособлен не только для занятия игровыми видами спорта, но и для художественной гимнастики и единоборств, также в спорткомплексе оборудованы тренажёрный зал, медицинский кабинет, административные и бытовые помещения. Причем, по словам жителей поселка, само здание комплекса стало одним из самых красивых архитектурных сооружений поселка.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Владимирской области, во время церемонии открытия ФОК "Рубин" губернатор Владимир Сипягин отметил важность предоставления возможности заниматься спортом жителям отдаленных населенных пунктов региона. При этом глава области анонсировал открытие новой большой областной спортивной арены, которая сможет вместить до 3500 зрителей.

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Владимирская область:
15 Янв:
24 Ноя:
Центральный федеральный округ:
6 Апр:
5 Апр:
2 Апр:
РОССИЯ:
8 Апр:
8 Апр:
7 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое

Китай забирает вложения в Россию. Инвестиции в 2020 году сократились вдвое
Экономика 1

Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс

Кремль предрек «конец Украины» и пообещал защитить Донбасс
Политика

Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов»

Кремлю не хватает мигрантов для «амбициозных проектов»
Политика

В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли

В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли
Экономика 1

Узнай, страна!

Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве

Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

19:37 Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице
19:24 Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области Физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин" открылся во Владимирской области
18:34 В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ В Ульяновской области создадут новое производство ПЭТ-преформ
07 АПР, 21:14 В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС В Волгоградской области модернизировали Волжскую ГЭС
07 АПР, 19:11 Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» появился в Иркутской области
06 АПР, 21:52 Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области Разработка одного из крупнейших в мире месторождений платиноидов стартует в Мурманской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
06 АПР, 20:12 Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области Новое производство металлоконструкций открыли в Белгородской области
05 АПР, 22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
05 АПР, 19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter