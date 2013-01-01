

Все больше жителей Владимирской области приобщаются к здоровому образу жизни и начинают заниматься спортом. Теперь это доступно и жителям поселка Балакирево, где губернатор региона открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Рубин".

В поселке Балакирево Владимирской области состоялась торжественная церемония открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Рубин". В церемонии открытия спорткомплекса принял участие губернатор региона Владимир Сипягин. Он напомнил, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, спорт должен глубоко войти в жизнь граждан нашей страны, поэтому, в рамках реализации национального проекта «Демография», власти региона открывают новые спортивные объекты. Теперь современный спортивный комплекс получили и жители поселка Балакирево, на возведение которого было затрачено порядка 97 млн рублей.

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса разместили универсальный спортивный зал, который приспособлен не только для занятия игровыми видами спорта, но и для художественной гимнастики и единоборств, также в спорткомплексе оборудованы тренажёрный зал, медицинский кабинет, административные и бытовые помещения. Причем, по словам жителей поселка, само здание комплекса стало одним из самых красивых архитектурных сооружений поселка.

Как сообщили в пресс-службе Администрации Владимирской области, во время церемонии открытия ФОК "Рубин" губернатор Владимир Сипягин отметил важность предоставления возможности заниматься спортом жителям отдаленных населенных пунктов региона. При этом глава области анонсировал открытие новой большой областной спортивной арены, которая сможет вместить до 3500 зрителей.