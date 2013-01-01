Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!



Магазины одежды и обуви уже несколько месяцев закрыты, в связи с чем эксперты пророчат к концу лета банкротство некоторых участников рынка и, в связи с ликвидацией складов, значительное снижение стоимости товаров. Ситуацию с возможной миграцией арендаторов комментирует председатель Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Даже несмотря на закрытые торговые центры и отсутствие потребительского спроса в формате offline, часть арендаторов решила сохранить за собой торговые площади, чтобы посмотреть, что будет происходить с потребительским просом в ближайшие месяцы. Есть надежда, что покупатели вернутся. Люди соскучились по покупкам и по возможности выйти на шопинг, это своего рода позитивная психологическая поддержка для многих из нас.

По моему мнению, миграция арендаторов зависит от формата магазина: где именно размещается торговый центр – у дома или большой ТРЦ где-то у транспортной развязки. Перспектива есть у обоих, но есть нюансы и в первую очередь – это арендные ставки.

При снижении дохода арендную плату всё равно придётся отдать. Что в итоге может сделать владелец маленького магазинчика в ТЦ, если и до начала самоизоляции едва сводил концы с концами, а два месяца без работы совсем усложнили его положение? Кроме того, будущее курс рубля некоторым экспертам представляется совсем не радужным.

Исход арендаторов в объеме 60% и более маловероятен, снижение произойдет, но не более чем на 30%. Эта цифра относится в среднем к рынку. Есть торговые центры, в которых вакансия будет больше, есть торговые центры, в которых будет гораздо меньше. Ситуацию, возможно, поменяет разрешение в одностороннем порядке расторгать договор аренды, но и это не панацея, на уже принятые решения о закрытии ничто не повлияет.

Потребитель уходит в online, в туда уходят деньги и получается, физическому магазину становится намного сложнее выжить. Многие за время самоизоляции в совершенстве освоили искусство покупать в интернете вещи: без примерок, зачастую по предоплате и ориентируясь только на картинку. Однако, эта механика сильно отличается от привычной. У людей нет возможности примерить вещь и сравнить ее с другими, часто выбранный размер и ожидания не совпадают, что приводит к необходимости замены или возврата, в итоге – к некоторому разочарованию в online покупках. Так-то, у торговых центров есть все шансы в ближайшем будущем встретить своих посетителей. Ограничительные меры, будем надеяться, скоро закончатся, и бизнес попробует вернуть свои утраченные позиции.

ТПП РФ