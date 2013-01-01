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Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор

Янв 26
ТПП РФ
Цифровизация общих собраний - это современный и своевременный выбор


В рамках подготовки VIII Съезда ТПП РФ проводится блок предсъездовских дискуссий, итоги которых войдут в документы Съезда. Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности первым обсудил тему дистанционных собраний. Ситуацию комментирует эксперт Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности, председатель Совета Национального союза «Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах» Игорь Сорокин.

Торгово-промышленная палата РФ является наилучшей площадкой для обсуждения профессиональным и бизнес-сообществами современных инновационных решений, для формирования соответствующих предложений в нормы права, регулирующих процедуры голосования.

В 2020 году Советом ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности была создана рабочая группа по проработке данного вопроса, выработаны основные тезисы по запуску работы электронной площадки для дистанционного проведения собраний и голосования участников высших органов НКО, СРО и Национальных объединений. Рабочая группа подготовила пакет документов для внесения изменений в такие профильные федеральные законы как «О некоммерческих организациях», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О саморегулируемых организациях», и «О несостоятельности (банкротстве)».

Задача применения современных телекоммуникационных технологий, способов электронного обмена юридически значимой информации при проведении общих собраний некоммерческих и иных организаций назрела давно. В первую очередь потому, что это несет удобство для всех участников собрания. Во вторую, необходимо соответствовать требованиям времени, когда все процессы переходят в онлайн.

Солидарен с теми экспертами, кто считает, что при создании информационных систем «принятия решений» (дистанционных электронных собраний, голосований) нет необходимости стремиться к восстановлению процедуры «живого» и непосредственного общения участников, столь характерного для очных дискуссий.

Дистанционные собрания не несут за собой «сухости» и косности. Напротив, современные цифровые возможности позволяют каждому участнику электронного голосования действовать достаточно гибко. Например:

- Разделять свой голос. Иметь возможность голосовать целым голосом или его частями, как при рейтинговом голосовании;

- Голосовать, имея возможность отозвать свой голос. Повторно голосовать в период до даты, времени окончания голосования (подсчёта голосов);

- Голосовать с условием, которое может формулировать сам участник голосования.

Цифровизация дает нам дополнительные инструменты для того, чтобы повысить вероятность приятия общего решения. Только информационные системы с высоким процентом принятия решений будут пользоваться доверием потребителей этой услуги.

26 Янв 2021, ТПП РФ


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