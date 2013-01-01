Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году



Сохранение и восстановление лесов является одной из важных задач, стоящих перед регионами. Смоленская область присоединилась к национальному проекту «Экология» и провела необходимые работы для сохранения и разведения лесного массива на территории региона, превысив выполнение плана на 700 га.

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в Смоленской области представители отрасли лесного хозяйства восстановили более 7,2 тыс. га лесного массива, высадив 10,9 млн сеянцев и саженцев. Также, работники провели агротехнические работы и работы по уходу за лесными насаждениями на территории превышающей 11 тыс. га.

Существенную помощь сотрудникам в проведении необходимых работ оказало приобретение специальной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, включая бульдозеры, тягачи и тракторы. Приобретение спецтехники планируется осуществить и в текущем году. Для этой цели область получит порядка 36 млн рублей из федерального бюджета.

При этом, как отмечено в сообщении пресс-службы Администрации Смоленской области, одной из важных задач проекта по сохранению лесов является обязательное превышение объема восстановления лесов над их вырубкой и количеством погибших деревьев. В этой связи губернатор региона Алексей Островский издал указ об обязательном проведении лесовосстановительных работ во всех муниципалитетах региона.