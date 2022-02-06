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Власти решили собрать с держателей криптовалют 1 трлн рублей налогов

06.02.2022 16:09
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Власти решили собрать с держателей криптовалют 1 трлн рублей налогов

Российские власти рассчитывают собирать до 1 трлн руб. в год налогов с рынка криптовалют. Однако пока неясно, каким образом правительство будет регулировать их оборот и производство в России.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на аналитическую записку для Кремля и правительства (авторы записки не указаны). До этого, ссылаясь на ту же записку, Bloomberg писал, что объем крипторынка России оценивается властями в 214 млрд долларов, или 16,4 трлн руб. С этой суммы власти надеются даже при упрощенной схеме налогообложения собирать до 1 трлн руб. в год.

Цифру в 214 млрд долларов, которые россияне хранят в криптовалюте, авторы записки получили следующим путем: они взяли данные Coinmarketcap о капитализации мирового рынка криптовалют (1,87 трлн долларов) и доли на нем России (12%). В итоге получилась указанная сумма, которая, впрочем, подвергается сомнению как Минфином, так и ЦБ.

Аналитический центр при правительстве оценивает вложения россиян в криптовалюты в 13,3 трлн руб. – это половина всех банковских сбережений граждан России. Исходя из этого, Аналитический центр допускает два вида налогов: для бирж и посредников-юрлиц, а также для граждан, которые инвестируют в криптовалюту. С первых можно будет получать 90-180 млрд руб. в год, а со вторых – 606 млрд руб., при условии сохранения текущих темпов роста.

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