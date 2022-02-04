«Это рецепт катастрофы»: США предупредили Россию о зависимости от Китая

Госдепартамент США предупредил компании из Китая и других стран, что они столкнутся с последствиями, если попытаются помочь России смягчить санкции Запада за нападение на Украину. Самой же России грозит «катастрофа», если она станет зависима от Китая.

«У нас с нашими союзниками и партнерами есть целый набор инструментов, которые мы можем использовать, если увидим, что иностранные компании, в том числе те, что базируются в Китае, делают все возможное, чтобы сгладить последствия мер США», – заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс (цитата по ТАСС).

Прайс подчеркнул, что экономические и финансовые последствия вторжения России на Украину будут «масштабными». По его словам, Россия не сможет компенсировать эти последствия за счет тесных отношений с Китаем. «Это поставит российскую экономику в большую зависимость [от экономики КНР]», – отметил Прайс. Он назвал зависимость от Китая – «рецептом катастрофы» для России.