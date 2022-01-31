В России хотят увеличить выплаты матерям до 25 тысяч рублей

Депутат нашел способ решить демографическую проблему в стране.

Глава партии КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов предложил всем российским матерям повысить прожиточный минимум до 25 тыс. руб. По его мнению, такая мера позволит решить демографическую проблему, увеличив рождаемость в России.

Депутат напомнил, что за прошлый год страна потеряла свыше миллиона граждан, поэтому к женщинам, рожающим детей, необходимо относиться как к спасительницам. Также Зюганов отметил, что в сложившейся ситуации государство должно гарантировать достаточный прожиточный минимум на ребенка.

«Нужно закончить болтовню о том, что невозможно решить проблему», – сказал депутат.

Он добавил, что положенных 13,3 тыс. руб. недостаточно для того, чтобы семья с детьми могла выжить, так как ребенка необходимо накормить, одеть, обуть, купить коляску, обустроить жилье и так далее. В связи с этим Зюганов считает, что всем матерям, независимо от условий, следует выплачивать по 25 тыс. руб.

«Я за радикальные решения этой проблемы. Потому что страна продолжает вымирать», – уточнил он.

Зюганов полагает, что женщин, рожающих детей, нужно освободить от собирания справок и подачи заявлений на получение соответствующих выплат на ребенка, поскольку данный процесс является не быстрым и утомительным.

Депутат заключил, что деньги на реализацию этой инициативы есть: более 14 трлн руб. лежит в Фонде национального благосостояния и у России имеется около 630 млрд долларов золотовалютных резервов. Он уверен, что указанные средства можно и нужно направить на поддержку матерей и детей, пишет URA.RU.

Ранее стало известно, что в России повысятся цены на молочную продукцию.