За последние десять лет средний возраст чиновников в России вырос до 55 лет, тогда как в начале президентства Владимира Путина в 2000 году он составлял 50,9 года. В период застоя при Брежневе средний возраст чиновников составлял 55,9 года.

Об этом пишет издание «Важные истории» (по решению Минюста РФ «Важные истории» включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Самый высокий средний возраст оказался у членов Совета безопасности – 62 года. В администрации президента – 58 лет, в Совете Федерации – 57 лет, в правительстве – 54 года, в Госдуме – 53 года, среди глав регионов – 51 год.

Наибольшая доля пенсионеров в Совете безопасности – 57%. В Совете Федерации – 39%, в администрации президента – 31%, в федеральных ведомствах – 29%, в Госдуме и правительстве – 25%, среди глав регионов – 12%.

В Совете Федерации самый пожилой чиновник Николай Рыжков 92 лет. В Госдуме – Владимир Ресин 85 лет. Среди федеральных министров – глава МИД Сергей Лавров 71 года.

При Брежневе средний возраст чиновников был 55,9 года, при Горбачеве – 51,6 года, при Ельцине – 50,2 года.

Хуже дела обстоят только в США – там средний возраст высших чиновников составляет 60 лет. Президенту США Джо Байдену 79 лет. Члены парламента США в среднем на 7 лет старше российских, а министры – на четыре года.