ENGLISH
Меню
Главное Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
31 ЯНВ, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07

31 ЯНВ, 19:35 МСК
USD (ЦБ)    74.29
EUR (ЦБ)    84.07
Поиск на КС
16+

Средний возраст чиновников при Путине почти сравнялся с показателем при Брежневе

31.01.2022 16:24
Комментарии: 2
Средний возраст чиновников при Путине почти сравнялся с показателем при Брежневе

За последние десять лет средний возраст чиновников в России вырос до 55 лет, тогда как в начале президентства Владимира Путина в 2000 году он составлял 50,9 года. В период застоя при Брежневе средний возраст чиновников составлял 55,9 года.

Об этом пишет издание «Важные истории» (по решению Минюста РФ «Важные истории» включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).

Самый высокий средний возраст оказался у членов Совета безопасности – 62 года. В администрации президента – 58 лет, в Совете Федерации – 57 лет, в правительстве – 54 года, в Госдуме – 53 года, среди глав регионов – 51 год.

Наибольшая доля пенсионеров в Совете безопасности – 57%. В Совете Федерации – 39%, в администрации президента – 31%, в федеральных ведомствах – 29%, в Госдуме и правительстве – 25%, среди глав регионов – 12%.

В Совете Федерации самый пожилой чиновник Николай Рыжков 92 лет. В Госдуме – Владимир Ресин 85 лет. Среди федеральных министров – глава МИД Сергей Лавров 71 года.

При Брежневе средний возраст чиновников был 55,9 года, при Горбачеве – 51,6 года, при Ельцине – 50,2 года.

Хуже дела обстоят только в США – там средний возраст высших чиновников составляет 60 лет. Президенту США Джо Байдену 79 лет. Члены парламента США в среднем на 7 лет старше российских, а министры – на четыре года.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «Одноклассниках»

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
18:19 0 0
Александр Н:

Ну и как тут не порадеть хорошим и нужным людям ...(ты мне-я тебе) вот и весь возрастной ценз и повышение рабочего ценза для чиновников высшего и среднего путинского отряда..опять же и зарплата хорошая и нужные люди опыта( для их замены) подрастают

16:43 0 1
Вячеслав ВВ:

Парламенты сравнивать нет смысла - в США Конгресс реально что-то решает. А в правительстве - да, Байден портит все показатели. Правда, ещё надо учесть, что в США продолжительность жизни на 9 лет больше...

Статьи

Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Экономика
Комментарии 2
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
Экономика
Комментарии 3
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
Политика
Комментарии 6
«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа
«Газпром» уступил Европу США: СПГ оказался дешевле российского газа
Экономика
Комментарии 8

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
Узнай, страна!
Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
Узнай, страна!


Новости дня

18:30 Проценко допускает, что к осени COVID-19 превратится в сезонное заболевание Проценко допускает, что к осени COVID-19 превратится в сезонное заболевание
В Москве началась бесплатная вакцинация детей от COVID-19
В Москве началась бесплатная вакцинация детей от COVID-19
18:14 Премьер-министр Венгрии хочет добиться увеличения поставок газа во время визита в РФ Премьер-министр Венгрии хочет добиться увеличения поставок газа во время визита в РФ
18:08 Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей Следователи нашли у бывшего куратора банков в ФСБ имущества более чем на 1 млрд рублей
17:05 В России хотят увеличить выплаты матерям до 25 тысяч рублей В России хотят увеличить выплаты матерям до 25 тысяч рублей
17:04 Отоларинголог: "Омикрон" может иметь опасные последствия для голоса Отоларинголог: "Омикрон" может иметь опасные последствия для голоса
16:44 "Повышение цен неизбежно". В Думе подтвердили рост цен на молочную продукцию "Повышение цен неизбежно". В Думе подтвердили рост цен на молочную продукцию
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
Новый рост цен: В России подорожают хлеб и молоко
16:10 Премьер Британии Джонсон обсудит с Владимиром Путиным украинский вопрос Премьер Британии Джонсон обсудит с Владимиром Путиным украинский вопрос

Узнай, страна!

28 ЯНВ, 15:28 ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты ТОП-10 достижений недели: регионы России развивали науку, ставили рекорды и открывали новые проекты
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
«Больше не смогут держать деньги на Западе»: США подготовили санкции против «внутреннего круга Путина»
27 ЯНВ, 22:05 Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве Премьерный показ фильма «Национальные парки России. Лосиный остров» состоялся в Москве
27 ЯНВ, 20:53 Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году
26 ЯНВ, 23:45 Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов Миллионы роз. В Сибири реализуется крупный проект по выращиванию цветов
26 ЯНВ, 22:15 На Ставрополье возрождают марочное виноделие На Ставрополье возрождают марочное виноделие
25 ЯНВ, 23:06 Нижегородский мед поедет в Евросоюз Нижегородский мед поедет в Евросоюз
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
Россия свернула военные учения после ответа НАТО
25 ЯНВ, 21:05 Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов Кузбасские фермеры наладили крупнейшее за Уралом производство грибов
24 ЯНВ, 23:58 В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота В Хабаровском крае обновлен рекорд по добыче золота
24 ЯНВ, 21:33 "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта "Падающая" Башня Сююмбике и Усадьба Бакировых получили первые в Татарстане электронные паспорта
21 ЯНВ, 15:35 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы ТОП-10 достижений недели: регионы России строили самолеты и животноводческие комплексы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter