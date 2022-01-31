"Повышение цен неизбежно". В Думе подтвердили рост цен на молочную продукцию

В Госдуме обеспокоены ростом цен на молочную продукцию, но выступают против регулирования цен в данной отрасли.

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила, что рост цен на молоко и молочную продукцию в России неизбежен. По ее словам, россиянам надо быть готовым к росту цен, ведь в данной сфере по итогам года на 16% выросли затраты на себестоимость, до 45% подорожала упаковка, до 21-26% выросла стоимость ГСМ. При этом доходность от продажи молочной продукции составляет всего лишь 6%.

Школкина сообщила, что в Думе проявляют обеспокоенность ростом цен, но выступают против их регулирования. Политик подчеркнула, что более эффективной, в данном вопросе, будет поддержка малообеспеченных слоев населения, такая, как, например, программа "Школьное молоко", которая уже доказала свою эффективность, работая в регионах нашей страны, пишет ТАСС.

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