ЛДПР: конфискованные и санкционные продукты надо отдавать людям

Ежегодно в России уничтожают десятки тысяч тонн конфискованных продуктов питания.

Партия ЛДПР выступила с инициативой запретить унижтожать санкционныи и конфискованные продукты питания. По мнению Ярослава Нилова, одного из авторов законопроекта, который планируется внести на рассотрение Госдумы, те продукты питания, которые по каким-либо причинам конфискованы, но которые пригодны к употреблению надо не уничтожать, а отдавать людям.

Нилов отметил, что в России уничтожаются десятки тонн конфиската каждый год. Такие действия властей вызывают социальное напряжение, особенно, на фоне исключительного роста цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также снижения доходов россиян. Авторы инициативы предлагают использовать такие продукты для государственных и муниципальных нужд, после того, как будут проведены все необходимые экспертизы на их пригодность к употреблению, пишут Известия.

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