Не Путин разжигает конфликт в регионе, а США и Великобритания.

Читатели британской газеты Daily Express посмеялись над опечаткой, допущеной журналистами издания при освящении темы выдуманной Западом российской агрессии в отношении Украины. Авторы статьи отметили, что "Путин опровергает любые намерения вторжения в Россию".

Под статьей стали появляться насмешливые комментарии читателей о том, что российскому лидеру будет технически сложно выполнить такое намерение или что в случае такого решения Путина, не пострадает ни одна страна.

Также, читатели газеты проявили недовольство тем, что Россию выставили в статье явным агрессором. По мнению некоторых из них, не Путин разжигает конфликт в регионе, этим занимаются США и Великобритания, пишут РИА Новости.

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