Бербок: "Северный поток - 2" могут включить в санкционный список

Санкционный список Германии в отношении России, в случае ее нападения на Украину, содержит много пунктов, одним из которых может стать и "Северный поток - 2".

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ рассматривает возможность включить российский газопровод "Северный поток - 2" в санкционный список. По ее словам, это может быть сделано в том случае, если Россия проявит военную агрессию в отношении Украины, сообщают Известия. Бербок подчеркнула, что санкционный список Германии в отношении России, в случае ее нападения на Украину, содержит уже много пунктов и российский газовый проект "Северный поток - 2" вполне может стать одним из них.

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