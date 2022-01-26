Песков: санкции США против президента Путина политически деструктивны
Санкции в отношении Владимира Путина обсуждались в Сенате США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина. По его словам, такие санкционные ограничения не страшны и не болезнены, но политически деструктивны, передают его слова РИА Новости.
Ранее, о возможном введении личный санкций в отношении Владимира Путина, говорил президент США Джо Байден. По его словам, подобные ограничения обсуждались в Сенате США.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале
Ранее таблоид BILD сообщил, что США представили новый пакет санкций в отношении России. На этот раз санкционные ограничения коснутся сфер сырьевого и оружейного экспорта.
Написать комментарий
Зато эти личные санкции самые действенные и очень своевременные.Хватит нам войнушек, займитесь проблемами своей страны.
Ну, так если санкции не страшны и не болезненны, чего переживать? Ну, заберут США этот триллион долларов, в конце-концов, Путин президент РФ или где? Еще наворует!