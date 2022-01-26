Песков: санкции США против президента Путина политически деструктивны

Санкции в отношении Владимира Путина обсуждались в Сенате США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение санкций в отношении российского лидера Владимира Путина. По его словам, такие санкционные ограничения не страшны и не болезнены, но политически деструктивны, передают его слова РИА Новости.

Ранее, о возможном введении личный санкций в отношении Владимира Путина, говорил президент США Джо Байден. По его словам, подобные ограничения обсуждались в Сенате США.

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Ранее таблоид BILD сообщил, что США представили новый пакет санкций в отношении России. На этот раз санкционные ограничения коснутся сфер сырьевого и оружейного экспорта.