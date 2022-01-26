Лавров: Россия не позволит "замотать" предложения по гарантиям безопасности

На этой неделе США должны дать России письменный ответ по гарантиям безопасности.

Выступая в Государственной думе, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит, как говорится, "замотать" в дискуссиях выставленные коллегам предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы добиться ответа на свои предложения.

Если же получить конструктивного ответа не удастся, и западные страны продолжат следовать по агрессивному пути развития взаимоотношений с нашей страной, то Россия предпримет ответные меры, передают РИА Новости.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Ранее стало известно, что США представили новый пакет санкционных ограничений в отношении США.