Власти России официально сократили карантин по коронавирусу вдвое

В России вступило в силу постановление о сокращении срока карантина по COVID-19 до 1 недели.

Пресс-служба правительства России во вторник, 25 января, сообщила, что в стране срок карантина по коронавирусу официально сокращен с 14 до 7 дней. Уточняется, что соответствующий документ зарегистрирован в Минюсте РФ. Также пресс-служба российского правительства добавила, что об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с COVID-19, пишет ИА REGNUM.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в стране срок карантина по коронавирусу будет сокращен до 7 дней.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что вакцинированные против COVID-19 люди гораздо реже заражаются новой разновидностью вируса «омикрон». По ее словам, примерно 70% человек, инфицированных данным вариантом коронавируса, не были привиты.