Попова: в России «омикроном» заразилось почти 6 тыс. человек

Анна Попова рассказала, что примерно 30% заболевших «омикроном» были привиты от COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России новым штаммом COVID-19 «омикрон» заразилось почти 6 тыс. граждан, а именно было выявлено 5889 случаев заболевания данным вариантом вируса.

Также она отметила, что российские вакцины хорошо защищают людей от инфицирования коронавирусом, в том числе и от его новой разновидности. Попова рассказала, что около 70% пациентов, заболевших «омикроном», не были привиты от COVID-19. Глава Роспотребнадзора уточнила, что такие цифры говорят о том, что вакцины довольно хорошо защищают россиян от нового штамма вируса, пишет «Комсомольская правда».

Ранее «Капитал страны» передавал, что Минздрав России одобрил испытание препарата от коронавируса «Гам-ковид-вак М» на детях.