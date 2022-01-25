Попова: в России «омикроном» заразилось почти 6 тыс. человек
Анна Попова рассказала, что примерно 30% заболевших «омикроном» были привиты от COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что в России новым штаммом COVID-19 «омикрон» заразилось почти 6 тыс. граждан, а именно было выявлено 5889 случаев заболевания данным вариантом вируса.
Также она отметила, что российские вакцины хорошо защищают людей от инфицирования коронавирусом, в том числе и от его новой разновидности. Попова рассказала, что около 70% пациентов, заболевших «омикроном», не были привиты от COVID-19. Глава Роспотребнадзора уточнила, что такие цифры говорят о том, что вакцины довольно хорошо защищают россиян от нового штамма вируса, пишет «Комсомольская правда».
Ранее «Капитал страны» передавал, что Минздрав России одобрил испытание препарата от коронавируса «Гам-ковид-вак М» на детях.
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Журналисты видимо искажают слова Поповой, заболевших много и среди привитых и не вакцинированных, но знакомые с прививкой переносят омикрон легче, чем не вакцинированные. Дело вообще не в этом, а в том, что даже в Подмосковье взрослому получить квалифицированную медицинскую помощь без ковида практически не возможно, а тут такая пандемия. Я с температурой 39,5, с подозрением на ковид, с хроническими заболеваниями, третий день не могу получить помощь. На сайтах пишут, что при такой температуре надо вызывать скорую помощь, в скорой отвечают, что они забирают в стационар, а мне нужна неотложная помощь из поликлиники. Из поликлиники неотложная помощь шла 6 часов, в результате сказала, что мне нужен мой участковый врач, чтобы вызывала его и он сможет взять мазок. Электронная система меня не видит, после череды роботов, удалось оформить вызов врача на дом. Сегодня весь день прождала, врача нет. А потом пишут, не беспокойтесь люди, тот кто умер у него было хроническое заболевание.
А где ты была Попова,когда пандемия началась? Делала какие-то жалкие заявления,ничем не оправдывающие свою бездеятельность. Койки,она разместила! Мне плевать на рекламу твоих многочисленных вакцин,мне ВАЖНО знать,чем вирус лечится,а у тебя нет ответа на этот вопрос.