Очевидец: застрявшие в Стамбуле туристы начали "бастовать"

Нехватки в воде и продуктах питания в аэропорту нет.

Очевидец событий, происходящих в аэропорту Стамбула (IGA İstanbul Airport), Эльнара Нахмедова рассказала, что туристы, которые из-за снегопада не могут вылететь по своим направлениям, начали "бастовать". Люди устали, заявляет Нахмедова. Они начали "бастовать" выкрикивая лозунги против авиакомпании "Турецкие авиалинии", которая и вынуждена была объявить о приостановке полетов, требуя размещения в гостинице. По ее словам, многие из пассажиров пожилые люди или имеют мальеньких детей, а также следовавшие через Стамбул транзитом, передают РИА Новости.

При этом Нахмедова отмечает, что в аэропорту перестали продавать алкогольные напитки, но недостатка в воде и продуктах питания нет.

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Ранее стало известно, что из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула прекратил работу, по уже к 14:00 МСК стали появляться сообщения о возобновлении полетов.