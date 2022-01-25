Очевидец: застрявшие в Стамбуле туристы начали "бастовать"
Нехватки в воде и продуктах питания в аэропорту нет.
Очевидец событий, происходящих в аэропорту Стамбула (IGA İstanbul Airport), Эльнара Нахмедова рассказала, что туристы, которые из-за снегопада не могут вылететь по своим направлениям, начали "бастовать". Люди устали, заявляет Нахмедова. Они начали "бастовать" выкрикивая лозунги против авиакомпании "Турецкие авиалинии", которая и вынуждена была объявить о приостановке полетов, требуя размещения в гостинице. По ее словам, многие из пассажиров пожилые люди или имеют мальеньких детей, а также следовавшие через Стамбул транзитом, передают РИА Новости.
При этом Нахмедова отмечает, что в аэропорту перестали продавать алкогольные напитки, но недостатка в воде и продуктах питания нет.
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Ранее стало известно, что из-за сильного снегопада аэропорт Стамбула прекратил работу, по уже к 14:00 МСК стали появляться сообщения о возобновлении полетов.
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А где были мозги у эих людей,когда они в такое время попёрлись в Турцию? Пусть посидят,авось впредь умнее будут,особенно пожилые,или с маленькими детьми.Жаловаться им надо только на собственную глупость. Вода еда есть,значит не так уж всё и плохо.