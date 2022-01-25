Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан остались без электричества

Три страны Центральной Азии оказались без электричества из-за масштабного сбоя на высоковольтных ЛЭП и Токтогульском водохранилище.

Об этом сообщает «Интерфакс». Без электричества осталась столица Узбекистана Ташкент, где остановлено движение метро, а также прекратил работу аэропорт. То же самое происходит в крупнейшем городе Казахстана Алматы. В столице Кыргызстана Бишкеке отсутствие света привело к остановке насосов для подачи воды и отопления в жилые дома. Мобильная связь работает с перебоями во всех трех республиках.

В Минэнерго Узбекистана видят проблему в крупной аварии в электросетях Казахстана. В Кыргызстане выявили проблему на Токтогульской ГЭС, которая питает регион электричеством. Все три страны объединены в единое энергетическое кольцо Центральной Азии еще со времен СССР.

Координационно-диспетчерский центр находится в Ташкенте. Главная его задача – сглаживать сезонные колебания спроса на электроэнергию и водоснабжение для сельскохозяйственных нужд. Летом электроэнергию Узбекистану и Казахстану поставляют Кыргызстан, а зимой – он ее получает из Узбекистана и Казахстана. До 2009 года в энергокольце был Таджикистан, но он покинул его из-за конфликта с Узбекистаном.