Экс-советница президента США Рейгана получила российский паспорт

Сюзанна Масси была негласным советников президента США Рональда Рейгана по СССР.

Бывшая советница президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу, а сейчас писательница Сюзанна Масси, стала гражданкой России. Российский паспорт ей торжественно вручил помощник президента страны Юрий Ушаков. Церемония передачи документа прошла в здании администрации президента на Старой площади, сообщает ТАСС.

Сюзанна Масси еще в мае 2021 года заявила, что будет считать честью получить гражданство России. И 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин предоставил ей такую возможность, подписав соответствующий указ.

По ее собственным словам, Масси посвятила большое количество времени сближению россиян и американцев. Она является автором 6 книг о России, влючая и бестселлер "Земля Жар-птицы". В настоящее время писательница работает над своей 7 книгой из российского цикла.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале