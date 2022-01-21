«Нецелесообразно»: Минздрав объяснил отказ публиковать данные о смертности среди привитых
В Минздраве РФ объяснили, что публикация данных о количестве умерших среди привитых от коронавируса может «вызвать негативное отношение к вакцинации».
Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос депутата Госдумы от «Новых людей» Владимира Плякина, пишет Znak.
«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации», – цитирует дословно документ.
Согласно данным Минздрава, «нежелательные реакции» после вакцинации регистрируются в 0,018% случаев. Другой информации о проблемах с вакцинацией нет. Зафиксированное число нежелательных реакций «не выходит за рамки инструкций по их (вакцин – КС) медицинскому применению».
Также в Минздраве подчеркивают: «Не зафиксировано ни одного случая летального исхода по причине применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Прививку от коронавируса сделали 78 млн россиян.
Написать комментарий
В моем ТСЖ из 70 квартир умерли двое - после вакцинки животворщей - спустя пары месяцев после укола. И у одной дамы 70 лет ноги отнялись через пару недель, но выжила и даже ходит... Но естественно это не связано с вакцинами - вопят некоторые!!!
Конечно не зафиксировано.Поэтому и не фиксируют. Нужен новый Нюрнбергский процесс.
Ну вот и прокололись!
Минздрав предупреждает Негатив к вакцине это ЯД Минздрав предупреждает А, "потребпозор" ни в чем не виноват Сэр Гинзбург наш "вакцину" смастерил И Президент безмерно тому рад Он в "Гамалея" много денежек спустил Но все "вакцины" в Европе не в попад
Думаю, что судить надо вакцинаторов.
Думаю, что весь минздрав, РПН, Голикову и иже с ними давно пора отправить на оздоровительные процедуры в солнечный Магадан. Пусть пилят. Оно полезно и для здоровья и для государства.
Вакцины, которые вызывают реакцию по выработке антител, при заражении коронавирусом применяться не должны. Надо разрабатывать вакцины по типу вакцин против полиомиелита и оспы. Они по другому действуют. Эти вакцины содержат вирусы, которые не вызывают заболевания организма человка каких-либо, но они поселяются на пути проникновения вирусов полиомиелита и оспы. А раз так, то и заражения не происходит ни полиомиелитом, ни оспой. Вакцина вводится один раз и на всю жизнь.