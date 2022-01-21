«Нецелесообразно»: Минздрав объяснил отказ публиковать данные о смертности среди привитых

В Минздраве РФ объяснили, что публикация данных о количестве умерших среди привитых от коронавируса может «вызвать негативное отношение к вакцинации».

Об этом говорится в ответе Минздрава на запрос депутата Госдумы от «Новых людей» Владимира Плякина, пишет Znak.

«Публикация сведений о количестве смертей среди лиц, вакцинированных против COVID-19, нецелесообразна, поскольку такие сведения объективно не отражают какую-либо взаимосвязь летальных исходов с вакцинацией и могут вызвать негативное отношение к вакцинации», – цитирует дословно документ.

Согласно данным Минздрава, «нежелательные реакции» после вакцинации регистрируются в 0,018% случаев. Другой информации о проблемах с вакцинацией нет. Зафиксированное число нежелательных реакций «не выходит за рамки инструкций по их (вакцин – КС) медицинскому применению».

Также в Минздраве подчеркивают: «Не зафиксировано ни одного случая летального исхода по причине применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Прививку от коронавируса сделали 78 млн россиян.