«Кремль не усвоил уроков истории»: МИД Великобритании предрек России «новый Афганистан» на Украине

Россия угодит в «ужасное болото», если вторгнется на территорию Украины. Страна рискует завязнуть в нем, как в Афганистане.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает The Guardian. По ее словам, военная операция против Украины будет «огромной стратегической ошибкой» президента Владимира Путина. Россия получит большое количество человеческих жертв, сопоставимое с тем, что было в период вторжения в Афганистан. «Кремль не усвоил уроков истории», – полагает Трасс.

«То, что происходит в Европе, имеет значение для всего мира», – подчеркнула Трасс. Конфликт России и Запада она называет частным проявлением более крупного конфликта между либеральными странами и автократиями. При этом автократии, по ее мнению, «стремятся экспортировать диктатуру по всему миру». «Именно поэтому такие режимы, как Беларусь, Северная Корея и Мьянма становятся ближайшими союзниками Москвы и Пекина», – сказала глава МИД Великобритании.