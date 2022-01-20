«Молдовагаз» должен погасить задолженность перед «Газпромом» до конца дня

Комиссия по ЧП обязала «Молдовагаз» перечислить «Газпрому» денежные средства и погасить задолженность за газ.

Комиссия по ЧП в сфере энергетики, созданная после объявления в Молдавии чрезвычайного положения, вынесла решения о необходимости погасить задолженность по поставкам газа перед российским «Газпромом». Комиссия обязала «Молдовагаз» выплатить положенные за газ средства до конца сегодняшнего дня, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что Молдавия объявила режим ЧП из-за того, что «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в страну, в связи с долгом.