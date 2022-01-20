Молдавия объявила режим ЧП из-за решения «Газпрома» прекратить поставки газа

Молдавия снова объявила режим чрезвычайного положения на 60 дней после провала переговоров с «Газпромом». Российская монополия прекращает поставки газа в республику с 21 января в связи с долгом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента Молдавии. Постановление о ЧП будет действовать 60 дней. Оно предполагает, что власти смогут нормировать потребление природного газа и применять другие чрезвычайные меры. Такое решение пришлось принять после уведомления от «Газпрома», что он перестанет поставлять топливо из-за неуплаты в январе.

Молдавия уже вводила ЧП с 22 октября по 20 ноября 2021 года в связи с окончанием действия старого газового контракта. Но тогда правительству страны удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа еще на пять лет. Однако в ноябре республика просрочила первый платеж в 75 млн долларов. «В виде исключения» «Газпром» подождал несколько дней.

В январе правительство Молдавии попросило у «Газпрома» отсрочку по платежам в этом месяце. Стране не хватало 25 млн евро. Но российская монополия 19 января направила в «Молдовгаз» официальное письмо о намерении приостановить поставки в случае отсутствия оплаты до 20 января.

В «Молдовгазе» отметили, что раньше «Газпром» позволял накапливать долги в зимние месяцы, но теперь, «когда цены аномально высоки», компания больше не приемлет такой практики. При этом «Газпром» владеет контрольным пакетом в «Молдовгазе».