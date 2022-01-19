Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров

Турецкий лидер предлагает России и Украине площадку для обсуждения разногласий.

Официальный представитель главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что президент страны пригласил сових коллег - лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию. По его словам, страна готова выступить площадкой для переговоров президентов России и Украины для того, чтобы главы государств смогли уладить все имеющиеся разногласия, пишут РИА Новости. Представитель Эрдогана подчеркнул, что Турция готова выполнить любую роль и оказать любую поддержку странам, чтобы снизить между ними существующую напряженность.

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