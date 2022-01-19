Блинкен: США хотят решить ситуацию вокруг Украины мирным путем

США надеются оставить переговорный процесс в дипломатическом ключе.

Находясь с рабочим визитом на территории Украины, госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление по ситуации, сложившейся вокруг Украины. Во время своего выступления перед посольством Соединенных Штатов в Киеве, Блинкен заявил, что США хотят идти мирным путем, решая возникшие разногласия между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что переговорный процесс останется в дипломатической, мирной плоскости, передают РИА Новости.

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