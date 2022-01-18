Песков: федерального локдауна из-за "омикрона" не будет

Возможность введения локдауна на федеральном уровне в Кремле не обсуждается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что в Кремле не обсуждают введение в стране всеобщего локдауна из-за распростанения на территории России нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Тем не менее, Песков подчеркнул, что местные локдауны могут ввести главы регионов, руководствуюясь сложившейся в субъекте Федерации эпидемиологической обстановкой, сообщает РБК.

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Ранее стало известно, что Госдума может в любой момент веруться к обсуждению закона о введении обязательного предъявления QR-кодов в общественных местах.