Исследование: Выпускники стали чаще поступать в техникумы вместо вузов из-за отсутствия денег

Из-за ухудшающегося материального положения российских семей выпускники 9-х и 11-х классов все чаще поступают в техникумы вместо вузов.

Об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС. Тенденция берет свое начало в 2014 году. К 2020 году число поступивших в техникумы превысило число тех, кто поступил в вузы. В первые пошли 900 тыс. выпускников, а во вторые – 873 тыс. В дальнейшем спрос на техникумы продолжит расти, уверены эксперты.

Согласно опросу людей в возрасте 22-35 лет со среднеспециальным образование в Свердловской, Самарской и Волгоградской областях, основной причиной, по которой они выбрали техникум, было то, что у них не хватало средств на подготовку к ЕГЭ. Из-за этого у них возникли сложности с поступлением в вузы на бесплатное обучение.

Также студенты техникумов стремятся быстрее выйти на рынок труда и успешно трудоустроиться. Многие не могут позволить себе переезд в другой регион для обучения.