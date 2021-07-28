Глава OMV: первые поставки газа по СП-2 ожидаются в 2021 году

Райнер Зеле рассказал, что строительство «Северного потока-2» должно завершиться в августе 2021 года.

Глава австрийской компании OMV, которая является партнером российской госкорпорации «Газпром», Райнер Зеле в ходе пресс-конференции заявил, что строительство энергетического проекта «Северный поток-2» должно завершиться в августе 2021 года. Также он добавил, что первые поставки газа по второй ветке трубопровода ожидаются уже в этом году. Райнер Зеле заключил, что для достижения таких результатов есть хорошие предпосылки, поскольку соглашение США и Германии по «Северному потоку-2» способно ускорить процесс реализации проекта, пишет ИА REGNUM.

Напомним, что 21 июля Вашингтон и Берлин пришли к компромиссу по поводу запуска второй ветки трубопровода. В частности, стороны обязались ввести меры против России в случае, если Москва попытается оказывать давление на другие страны с помощью своих энергоресурсов, а также помогать Украине после запуска газовой магистрали.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что украинцев предупредили о дефиците газа из-за «Северного потока-2».