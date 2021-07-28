Зеленский: Украина готова вести переговоры в «нормандском формате»

Владимир Зеленский заявил, что благополучный результат процессов по разрешению конфликта в Донбассе зависит от России.

Украинский глава Владимир Зеленский в эфире одного из национальных телеканалов сообщил, что Украина готова возобновить и вести переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе и в «нормандском формате». Он выразил надежду, что саммит по установлению мира на юго-востоке страны скоро состоится. Помимо этого Владимир Зеленский переложил ответственность за исход переговоров на Россию, заявив, что благополучный результат процессов по разрешению конфликта в Донбассе зависит от российской стороны, пишет Федеральное агентство новостей.

Ранее «Капитал страны» передавал, что первый лидер Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации.