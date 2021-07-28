Украинцев предупредили о дефиците газа из-за запуска «Северного потока-2»

Дмитрий Корнейчук считает, что в скором времени Украине придется «ползти на коленях» к России и упрашивать дать газ.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в интервью телеканала NewsOne предположил, что на Украине может возникнуть дефицит газа из-за запуска энергетического проекта «Северный поток-2». Он считает, что страна рискует остаться без голубого топлива даже в том случае, если удастся сохранить транзит сырья в объеме 15-20 млрд кубометров. Дмитрий Корнейчук пояснил, что власти Украины уже давно закупает российский газ из транзитной трубы под видом европейского. В итоге, если Россия сократит до минимума поставки голубого топлива в Европу через украинскую территорию, тогда в стране не наступит отопительный сезон, поскольку нечем будет согревать жилые и нежилые помещения.

«Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», - сказал Дмитрий Корнейчук.

Также эксперт добавил, что в итоге через пару лет Киеву придется «ползти на коленях» к Москве, упрашивая российскую сторону сохранить транзит газа, или же Украина останется без голубого топлива, пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна готова вести переговоры в «нормандском формате».