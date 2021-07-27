Чечня стала первым регионом, где прививку от COVID-19 сделали 100% взрослого населения

Эльхан Сулейманов заявил, что эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации региона ближе к осени.

Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов сообщил, что в регионе прививку от коронавируса сделали 100% взрослого населения (или 60% от общей численности населения субъекта РФ). Также он поздравил граждан с достижением данного показателя, отметив, что это положительно отразится на формировании коллективного иммунитета к COVID-19 и сохранении жизни и здоровья жителей Чечни.

Кроме того Эльхан Сулейманов добавил, что вакцинация скажется на эпидемиологической ситуации к концу августа – началу сентября 2021 года, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что власти Чечни запретили непривитым от коронавируса гражданам ходить в магазины и другие общественные места.