Песков ответил на предложение Турции заключить сделку по Крыму

Дмитрий Песков исключил заключение сделок с участием регионов страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что любые регионы России, включая Крым, никогда не станут предметом для заключения каких-либо сделок. Такими словами он ответил на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле уместным предложение Турции признать независимость Северного Кипра в обмен на признание Анкарой российского статуса полуострова, пишет ТАСС.

Ранее в Совфеде выразили мнение, что предложение о компенсации трат на газификацию является хорошим, однако такое возмещение, скорее всего, смогут получить не все россияне.